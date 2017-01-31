Тайырбек Сарпашев: На момент перерегистрации участка Максима Бакиева ограничений судом не было

На момент перерегистрации участка по улице Скрябина, 45а площадью 1,28 гектара Государственной регистрационной службой (ГРС) ареста на данное имущество не было. Об этом сегодня на заседании комиссии по продаже имущества Максима Бакиева заявил председатель ГРС Тайырбек Сарпашев.

«Мы - государственный орган, и неисполнение решения суда чревато, за его невыполнение мы отвечаем перед законом», - сказал он.

Напомним, ранее депутаты Жогорку Кенеша создали комиссию по расследованию продажи арестованного имущества Максима Бакиева, сына бывшего президента страны. Дело касалось земельного участка в центре Бишкека площадью более гектара. Комиссия расследовала обстоятельства продажи имущества не только Максима Бакиева, но и его соратников - Алексея Елисеева и Алексея Ширшова. Участок по улице Скрябина, 45а площадью 1,28 гектара, который находился под арестом, был продан в частные руки – Элдару Туратбекову, факт продажи подтвердили и соответствующие органы.

По информации депутатов, его стоимость составляет около $3 миллионов. Решением Генеральной прокуратуры ранее на участок был наложен арест, в связи с чем он не мог быть объектом купли-продажи.