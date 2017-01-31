ГКНБ просит Турцию прислать кыргызские поддельные паспорта и депортировать задержанных

Государственный комитет национальной безопасности КР направил письмо в Турцию с просьбой выслать в Кыргызстан поддельные паспорта. Об этом сегодня на заседании комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил представитель ведомства, отвечая на вопросы депутатов.

Напомним, 18 мая 2016 года в аэропорту Стамбула были задержаны 98 граждан КНР с кыргызскими поддельными паспортами. Группа была взята под стражу ночью при попытке сесть в самолет, летевший в город Джидду (Саудовская Аравия), также были задержаны четыре организатора.