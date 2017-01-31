Генпрокуратура: за 2016 год в Кыргызстане возбуждено 42 уголовных дела по поддельным паспортам

За 2016 год возбуждено 42 уголовных дела по поддельным паспортам. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил заместитель генерального прокурора КР Кылычбек Токтогулов.

Однако председатель ГРС Тайырбек Сарпашев заявил, что в 2016 году фактов выдачи поддельных паспортов зарегистрировано не было, а эти дела возбуждались по фактам 2013-2014 годов. И возбуждались дела не только по вопросам паспортизации, а по всей системе ГРС.

«Тайырбек Дуйшекеевич, я бы просил вас говорить за себя. Не нужно говорить за нас. По паспортной системе было возбуждено достаточно дел», - заявил заместитель генпрокурора Кылычбек Токтогулов.

Председатель комитета Мирлан Жеенчороев поддержал представителя надзорного органа страны, попросив Тайырбека Сарпашева отвечать за себя.

«По нашим данным, Генпрокуратура возбудила 42 уголовных дела по поддельным паспортам, ГКНБ – 66 и МВД – 71 дело», - добавил Мирлан Жеенчороев.