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Не отвечают имеющемуся потенциалу отношения между Кыргызстаном и Пакистаном

31/01/17 20:12, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Уровень отношений между Кыргызстаном и Пакистаном не отвечает имеющемуся потенциалу. Об этом на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Пакистане Эриком Бейшембиевым заявил торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

 

Спикер отметил, что особое внимание надо уделить вопросу привлечения в Кыргызстан пакистанских инвестиций, в частности, в гидроэнергетику.

 

Также Эрику Бейшембиеву поручили взять под особый контроль проблему кыргызстанки А.Айылчиевой, которая не может вернуть сына, находящегося у бывшего мужа, гражданина Пакистана, несмотря на решения судебных органов всех инстанций Пакистана в пользу женщины.

URL: http://www.24.kg/vlast/44187/

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