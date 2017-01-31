Не отвечают имеющемуся потенциалу отношения между Кыргызстаном и Пакистаном

Уровень отношений между Кыргызстаном и Пакистаном не отвечает имеющемуся потенциалу. Об этом на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Пакистане Эриком Бейшембиевым заявил торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

Спикер отметил, что особое внимание надо уделить вопросу привлечения в Кыргызстан пакистанских инвестиций, в частности, в гидроэнергетику.

Также Эрику Бейшембиеву поручили взять под особый контроль проблему кыргызстанки А.Айылчиевой, которая не может вернуть сына, находящегося у бывшего мужа, гражданина Пакистана, несмотря на решения судебных органов всех инстанций Пакистана в пользу женщины.