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Депутатскую комиссию по уголовному делу в отношении Аиды Саляновой предложила создать Наталья Никитенко

1/02/17 10:04, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Депутат от фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко предложила создать комиссию по факту возбуждения уголовного дела в отношении коллеги по фракции Аиды Саляновой. Об этом она заявила сегодня при утверждении повестки заседания Жогорку Кенеша.

 

«Наши граждане доверили нам высокую миссию, и когда идут дискуссии в обществе, парламент не может оставаться в стороне. За все годы, когда возбуждались уголовные дела в отношении коллег-депутатов, создаются депутатские комиссии в целях объективности, прозрачности рассмотрения вопросов, а также для недопущения политического давления», - сказала Наталья Никитенко. Депутат попросила включить вопрос в повестку заседания.

 

Наталью Никитенко поддержал Каныбек Иманалиев и предложил включить в состав комиссии по одному депутату от каждой фракции.

URL: http://www.24.kg/vlast/44194/

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