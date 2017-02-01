Депутатскую комиссию по уголовному делу в отношении Аиды Саляновой предложила создать Наталья Никитенко

Депутат от фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко предложила создать комиссию по факту возбуждения уголовного дела в отношении коллеги по фракции Аиды Саляновой. Об этом она заявила сегодня при утверждении повестки заседания Жогорку Кенеша.

«Наши граждане доверили нам высокую миссию, и когда идут дискуссии в обществе, парламент не может оставаться в стороне. За все годы, когда возбуждались уголовные дела в отношении коллег-депутатов, создаются депутатские комиссии в целях объективности, прозрачности рассмотрения вопросов, а также для недопущения политического давления», - сказала Наталья Никитенко. Депутат попросила включить вопрос в повестку заседания.

Наталью Никитенко поддержал Каныбек Иманалиев и предложил включить в состав комиссии по одному депутату от каждой фракции.