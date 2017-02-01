Соцфонд: В Кыргызстане около 245 тысяч человек получают пенсию ниже прожиточного минимума

Глава Соцфонда Тенизбек Абжапаров на заседании Жогорку Кенеша, где в третьем чтении рассматривают изменения в Закон КР «О бюджете СФ на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы», сообщил, что на сегодня около 245 тысяч человек в республике получают пенсию ниже прожиточного минимума.

По его данным, средняя пенсия в Кыргызстане составляет 5 тысяч 150 сомов. На вопрос депутата Улана Примова, cколько необходимо денег, чтобы поднять пожилым гражданам пенсии до прожиточного минимума, глава Соцфонда ответить не смог.

Тенизбек Абжапаров сказал лишь, что необходимо сделать расчеты, и обещал представить их депутату письменно.