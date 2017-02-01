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Средняя продолжительность жизни мужчин в Кыргызстане – 69 лет, женщин – 76

1/02/17 11:17, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

По данным Нацстаткома, средняя продолжительность жизни мужчин в Кыргызстане – 69, женщин – 76 лет. Об этом на заседании в Жогорку Кенеше сообщил председатель Социального фонда Тенизбек Абжапаров.

 

Однако, сообщил он, на пенсию мужчины выходят в 64 года, а женщины - в 58 лет. Тогда депутат Мирлан Жеенчороев предложил главе Соцфонда использовать мировой опыт и рассмотреть введение «унаследования пенсий».

 

«Они столько лет работали, зарабатывали пенсию и так недолго ею пользуются. У Соцфонда имеется какая-то стратегия? Может, рассмотреть систему «унаследования»?» – спросил он.

 

Тенизбек Абжапаров сообщил, что в Концепции развития Соцфонда, подписанной в 2014 году, об унаследовании пенсий ничего не сказано.

URL: http://www.24.kg/vlast/44203/

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