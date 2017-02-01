Нужна ли государственная лотерея Кыргызстану? В парламенте спорят

Депутаты Жогорку Кенеша, обсуждая законопроект о лотереях, спорят, нужна ли она Кыргызстану.

По словам Жанара Акаева, лотерея - это новая форма казино. «Уже подростки играют. Начинают воровать, даже документы на недвижимость уносят из дома и закладывают их, бросают учебу», - сказал он.

Мирлан Жеенчороев считает, что если государство будет согласно законопроекту нанимать оператора, и это будет частник, то государственная лотерея в таком виде не нужна. И попросил вернуть законопроект в комитет на доработку.

«С введением государственных лотерей правительство планирует получать около 35 миллионов сомов в год в виде налогов. Правительство объявит конкурс на лицензию и выберет оператора, которого будет проверять Счетная палата», - сказал председатель Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком Санжар Муканбетов.

Более того, будет создан фонд целевых отчислений. В 2017 году планируется получить около ста миллионов сомов. Пятьдесят процентов от выигрыша будут уходить в призовой фонд. Средства также будут направляться на поддержку людей с ограниченными возможностями.