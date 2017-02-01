Зиядин Жамалдинов: Закон «О лотереях» написан под корейских бизнесменов

«Ходят разговоры, что Закон «О лотереях» написан под корейских бизнесменов», - заявил при обсуждении документа на заседании Жогорку Кенеша депутат Зиядин Жамалдинов.

«Вы прописали, что государственная лотерейная компания будет работать через оператора. Кто им будет? И могут ли им быть иностранные граждане?» - спросил он у председателя Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком Санжара Муканбетова.

Как отметил депутат Зиядин Жамалдинов, данная норма может привести к монополии одной компании на рынке.

«Мы монополизируем рынок и отдаем его частной компании. Будет, как и сейчас. Кроме налогов, Кыргызстан ничего не получит. Будет громкое название «государственная лотерея», и все, а все расходы и деньги будут уходить к частнику», - сказал он.

Депутаты вернутся к обсуждению вопроса после перерыва.