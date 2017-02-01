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Зиядин Жамалдинов: Закон «О лотереях» написан под корейских бизнесменов

1/02/17 12:20, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«Ходят разговоры, что Закон «О лотереях» написан под корейских бизнесменов», - заявил при обсуждении документа на заседании Жогорку Кенеша депутат Зиядин Жамалдинов.

 

«Вы прописали, что государственная лотерейная компания будет работать через оператора. Кто им будет? И могут ли им быть иностранные граждане?» - спросил он у председателя Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком Санжара Муканбетова.

 

Как отметил депутат Зиядин Жамалдинов, данная норма может привести к монополии одной компании на рынке.

 

«Мы монополизируем рынок и отдаем его частной компании. Будет, как и сейчас. Кроме налогов, Кыргызстан ничего не получит. Будет громкое название «государственная лотерея», и все, а все расходы и деньги будут уходить к частнику», - сказал он.

 

Депутаты вернутся к обсуждению вопроса после перерыва.

URL: http://www.24.kg/vlast/44209/

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