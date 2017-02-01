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Правительство отзывает законопроект «О лотереях»

1/02/17 14:26, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Правительство отзывает законопроект «О лотереях» и переводит документ в режим второго чтения. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил торага Чыныбай Турсунбеков.

 

По словам депутата Нурлана Макеева, если ранее предлагалось государственно-частное партнерство в сфере лотерей, то после внесения изменений сфера будет полностью контролироваться государством.

URL: http://www.24.kg/vlast/44222/

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