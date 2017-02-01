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Аида Салянова отправится в ГКНБ на допрос

1/02/17 15:39, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова отправится в ГКНБ на допрос. Об этом ИА «24.kg» сообщил ее адвокат Улан Джумаков.

 

По его словам, как только закончится пленарное заседание парламента, они поедут в комитет.

 

«Вероятнее всего Аиду Салянову вызывают на допрос по уголовному делу относительно выдачи адвокатской лицензии Алексею Елисееву. Других оснований для допроса не вижу», - сказал адвокат.

 

В конце декабря 2016 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-генерального прокурора Аиды Саляновой по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

 

Дело возбудили после рассмотрения поступивших из ГКНБ выделенных в отдельное производство материалов в отношении Аиды Саляновой по факту злоупотребления служебным положением в ее бытность и.о. министра юстиции при возобновлении действия адвокатской лицензии находившегося в розыске за совершенные преступления Алексея Елисеева.

 

В приказе Министерства юстиции от 28 июня 2010 года о возобновлении лицензии Елисееву стоит подпись и.о. министра Аиды Саляновой.

URL: http://www.24.kg/vlast/44225/

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