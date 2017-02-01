Алмамбет Шыкмаматов: За 20-летнюю историю Кыргызстана аресты всегда происходили по политическим мотивам

«За 20-летнюю историю Кыргызстана аресты всегда происходили именно по политическим мотивам», - сказал на заседании парламента депутат от фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов, комментируя ситуацию по созданию комиссии по факту возбуждения уголовного дела на экс-генпрокурора, а ныне депутата Аиду Салянову.

Алмамбет Шыкмаматов предложил на следующее заседание палаты пригласить глав ГКНБ и Генпрокуратуры и открыто обсуждать данный вопрос. «Следствие каждый день в СМИ показывает материалы дела. Вопросов очень много, и 120 парламентариев могут задать вопросы о том, есть ли тут политический мотив или нет», - сказал он.

«Только после уточнения некоторых моментов и встречи с соответствующими лицами я вынесу решение по инициированному «Ата Мекеном» предложению создать депутатскую комиссию по делу Аиды Саляновой», - заявил торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

Однако депутаты высказали недовольство ответом Чыныбая Турсунбекова. «Сначала вы говорили, что должно быть решение фракции. Оно есть, теперь вы говорите совершенно другое. Поставьте вопрос на голосование», - сказал Рыскелди Момбеков.

«Дайте мне время для ознакомления со всеми фактами и обстоятельствами», - парировал спикер.

Напомним, ранее нардеп Наталья Никитенко в целях объективности, прозрачности рассмотрения вопросов, а также для недопущения политического давления предложила создать депутатскую комиссию по делу, возбужденному в отношении коллеги – депутата Саляновой.