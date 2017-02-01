Омурбек Текебаев рассказал, что важно для парламентаризма

Лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев прокомментировал ИА «24.kg» решение торага создать депутатскую комиссию по факту возбуждения уголовного дела в отношении экс-генерального прокурора, а ныне депутата Аиды Саляновой только «после ознакомления со всеми обстоятельствами дела и встречей с соответствующими лицами».

«Я думаю, это нормальная реакция. Депутатскую комиссию мы создадим обязательно», - сказал Омурбек Текебаев.

По словам парламентария, такого рода комиссии создавались всегда. «Депутат - лицо политическое, и парламент обязан установить, нет ли политической подоплеки этого дела. Это очень важно для парламентаризма», - сказал Омурбек Текебаев.

Напомним, ранее нардеп Наталья Никитенко в целях объективности, прозрачности рассмотрения вопросов, а также для недопущения политического давления внесла предложение о создании депутатской комиссии по делу своей коллеги – депутата Саляновой.