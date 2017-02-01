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Омурбек Текебаев рассказал, что важно для парламентаризма

1/02/17 16:17, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев прокомментировал ИА «24.kg» решение торага создать депутатскую комиссию по факту возбуждения уголовного дела в отношении экс-генерального прокурора, а ныне депутата Аиды Саляновой только «после ознакомления со всеми обстоятельствами дела и встречей с соответствующими лицами».

 

«Я думаю, это нормальная реакция. Депутатскую комиссию мы создадим обязательно», - сказал Омурбек Текебаев.

 

По словам парламентария, такого рода комиссии создавались всегда. «Депутат - лицо политическое, и парламент обязан установить, нет ли политической подоплеки этого дела. Это очень важно для парламентаризма», - сказал Омурбек Текебаев.

 

Напомним, ранее нардеп Наталья Никитенко в целях объективности, прозрачности рассмотрения вопросов, а также для недопущения политического давления внесла предложение о создании депутатской комиссии по делу своей коллеги – депутата Саляновой.

URL: http://www.24.kg/vlast/44230/

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