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Главу Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности предложили отправить в отставку

1/02/17 17:05, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Главу Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбека Жумаканова предложили отправить в отставку. Предложение на заседании Жогорку Кенеша озвучил депутат Рыскелди Момбеков.

 

Парламентарий раскритиковал доклад представителя правительства. «Вы за счет западных денег хотите создать ветеринарную палату. Это же частный интерес и лоббирование интересов частника. В России контроль в сфере ветеринарии у государства, в Казахстане - тоже. А у нас? Вношу предложение отклонить законопроект», - сказал Рыскелди Момбеков.

 

Напомним, на заседании рассматривается вопрос изменений в некоторые законодательные акты КР (в Кодекс об административной ответственности, Закон «О ветеринарии»).

 

URL: http://www.24.kg/vlast/44231/

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