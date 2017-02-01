Главу Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности предложили отправить в отставку

Главу Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбека Жумаканова предложили отправить в отставку. Предложение на заседании Жогорку Кенеша озвучил депутат Рыскелди Момбеков.

Парламентарий раскритиковал доклад представителя правительства. «Вы за счет западных денег хотите создать ветеринарную палату. Это же частный интерес и лоббирование интересов частника. В России контроль в сфере ветеринарии у государства, в Казахстане - тоже. А у нас? Вношу предложение отклонить законопроект», - сказал Рыскелди Момбеков.

Напомним, на заседании рассматривается вопрос изменений в некоторые законодательные акты КР (в Кодекс об административной ответственности, Закон «О ветеринарии»).