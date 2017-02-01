Депутаты поддержали изменения в Закон «О бюджете Соцфонда на 2016 год и прогнозе на 2017-2018-й»

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На заседании Жогорку Кенеша депутаты проголосовали за изменения в Закон КР «О бюджете Социального фонда на 2016 год и прогнозе на 2017-2018-й».
Среди изменений пункт о повышении размера базовой части пенсии в 2017-2018 годах на основании прогнозного роста средней зарплаты, утвержденной постановлением правительства КР.
Депутаты проголосовали единогласно.
URL: http://www.24.kg/vlast/44232/