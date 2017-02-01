Депутаты поддержали изменения в Закон «О бюджете Соцфонда на 2016 год и прогнозе на 2017-2018-й»

На заседании Жогорку Кенеша депутаты проголосовали за изменения в Закон КР «О бюджете Социального фонда на 2016 год и прогнозе на 2017-2018-й».

Среди изменений пункт о повышении размера базовой части пенсии в 2017-2018 годах на основании прогнозного роста средней зарплаты, утвержденной постановлением правительства КР.

Депутаты проголосовали единогласно.