Допрос Аиды Саляновой в ГКНБ длился около пяти часов

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Около пяти часов длился допрос депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой в ГКНБ. Об этом ИА «24.kg» сообщил ее адвокат Улан Джумаков.
По его словам, допрос начался в 17.40. Из здания Государственного комитета национальной безопасности Аида Салянова вышла в 22.20.
«Подробностей пока нет. Она очень устала. Во время допроса я находился на улице с людьми, которые пришли поддержать Аиду Салянову. Вместе с ней находился еще один адвокат», - сказал Улан Джумаков.
Уголовное дело в отношении Аиды Саляновой Генеральная прокуратура возбудила в конце декабря 2016 года по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.
Дело возбудили после рассмотрения поступивших из ГКНБ выделенных в отдельное производство материалов в отношении Аиды Саляновой по факту злоупотребления служебным положением в ее бытность и.о. министра юстиции при возобновлении действия адвокатской лицензии находившегося в розыске за совершенные преступления Алексея Елисеева.
В приказе Министерства юстиции от 28 июня 2010 года о возобновлении лицензии Елисееву стоит подпись и.о. министра Аиды Саляновой.
URL: http://www.24.kg/vlast/44255/