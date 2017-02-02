Точного числа воюющих в Сирии граждан Кыргызстана в правительстве не знают

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У правительства нет точных данных о том, сколько граждан Кыргызстана воюет в Сирии. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Бакирдин Субанбеков.
По его словам, чиновникам стоит заняться точным подсчетом кыргызстанцев, которые на данный момент находятся в Сирии. Он предложил кабмину поручить местным органам самоуправления провести учет населения и выяснить точное число уехавших.
«МВД ранее озвучивал цифру в 500 человек. Из них 30 человек погибли в Сирии. Еще около 40 возвратились. Что с ними делают? Какие меры к ним приняты? Мы не уделяем должного внимания этой проблеме. Нам надо провести на местах разъяснительную работу. Надо про это говорить и проводить профилактическую работу на местах», - сказал Бакирдин Субанбеков.
URL: http://www.24.kg/vlast/44263/