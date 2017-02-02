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Неудобные пандусы и прокуренные туалеты в парламенте Кыргызстана не устраивают депутата

2/02/17 10:54, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев пожаловался на неудобные пандусы и прокуренные туалеты.

 

Он отметил, что посещение «Белого дома» для людей с ограниченными возможностями здоровья является настоящей проблемой.

 

Когда к Бекешеву на прием приходят ЛОВЗ, то помощники депутата вынуждены помогать им подниматься по пандусам.

 

«Наши пандусы не соответствуют нормам. Люди мучаются, мои помощники их поднимают», - пожаловался Дастан Бекешев.

 

Также он попросил оборудовать в парламенте отдельную курилку.

 

«Везде курят - и в кабинетах, и туалетах. Нужно же совесть иметь! Получается, мы сами принимаем законы о защите граждан от вредного воздействия табака и сами же их нарушаем», - сказал он.

URL: http://www.24.kg/vlast/44268/

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