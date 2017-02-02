Неудобные пандусы и прокуренные туалеты в парламенте Кыргызстана не устраивают депутата

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев пожаловался на неудобные пандусы и прокуренные туалеты.

Он отметил, что посещение «Белого дома» для людей с ограниченными возможностями здоровья является настоящей проблемой.

Когда к Бекешеву на прием приходят ЛОВЗ, то помощники депутата вынуждены помогать им подниматься по пандусам.

«Наши пандусы не соответствуют нормам. Люди мучаются, мои помощники их поднимают», - пожаловался Дастан Бекешев.

Также он попросил оборудовать в парламенте отдельную курилку.

«Везде курят - и в кабинетах, и туалетах. Нужно же совесть иметь! Получается, мы сами принимаем законы о защите граждан от вредного воздействия табака и сами же их нарушаем», - сказал он.