Неудобные пандусы и прокуренные туалеты в парламенте Кыргызстана не устраивают депутата

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Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев пожаловался на неудобные пандусы и прокуренные туалеты.
Он отметил, что посещение «Белого дома» для людей с ограниченными возможностями здоровья является настоящей проблемой.
Когда к Бекешеву на прием приходят ЛОВЗ, то помощники депутата вынуждены помогать им подниматься по пандусам.
«Наши пандусы не соответствуют нормам. Люди мучаются, мои помощники их поднимают», - пожаловался Дастан Бекешев.
Также он попросил оборудовать в парламенте отдельную курилку.
«Везде курят - и в кабинетах, и туалетах. Нужно же совесть иметь! Получается, мы сами принимаем законы о защите граждан от вредного воздействия табака и сами же их нарушаем», - сказал он.
URL: http://www.24.kg/vlast/44268/