Мягким приговором насильнику недовольны в парламенте

Депутаты недовольны действиями судьи Сабыра Соодонбекова, который смягчил до 3 лет лишения свободы приговор таксисту-насильнику с Иссык-Куля. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявила Ирина Карамушкина.

Интернет-сообщество под руководством блогера Кайрата Бекмамбетова и телеведущей Ассоль Молдокматовой вышло на интернет-митинг с требованием наказать судью.

«Он вынес слишком мягкий приговор. Судья не выдал копию решения адвокатам пострадавшей вовремя, чтобы они не смогли обжаловать его решение. А ведь человек применил физическое и моральное насилие в отношении женщины на глазах ее пятилетнего ребенка», - возмутилась Ирина Карамушкина.

Коллегу поддержала и депутат Аида Салянова. Она отметила, что в последнее время насилие в отношении детей не наказывается должным образом. Преступники получают лишь символические сроки или вообще уходят от ответственности.

«Следователи и судьи выносят оправдательные приговоры на основании заявлений маленьких детей о том, что они по своему желанию или согласию вступили в половую связь. На таких людей нужно возбуждать уголовные дела», - уверена Аида Салянова.