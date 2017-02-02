Компромат на экс-генпрокурора продолжает искать СДПК

Депутат от партии власти Ирина Карамушкина продолжает искать компромат на экс-генпрокурора Аиду Салянову. Сегодня она вновь вступилась за осужденную Адину Турдубаеву.

Ирина Карамушкина попросила обратить особое внимание на решение суда об условно-досрочном освобождении Адины Турдубаевой, которую осудили на 17 лет за мошенничество.

«У нее рак, ей сделали операцию. В ее камере в селе Степном нет раковины, сломана кровать. Все перевязки она вынуждена делать сама. Она постоянно пишет письма с просьбой об УДО, но реакции нет. Я уже не первый раз поднимаю этот вопрос, но и на меня нет реакции», - возмутилась Ирина Карамушкина.

Депутат уверена, что с этим уголовным делом не все однозначно, и в нем замешаны лица, которые связаны с выводом денег из ЗАО «Альфа Телеком».

Тогда Аида Салянова заявила, что когда говорят о людях, имеющих отношение к «Альфа Телеком», то говорят и о ней. Экс-генпрокурор сообщила, что проводила специальное расследование относительно Адины Турдубаевой.

«Мы несколько раз изучали вопрос, как можно освободить ее по УДО. Однако против этого выступали потерпевшие. Даже после моего ухода этого не было сделано. Вы можете взять официальную информацию у правоохранительных органов», - высказалась Аида Салянова.

Ирина Карамушкина парировала, что те люди, которые посадили женщину на 17 лет, работают нагло и бессовестно.

«А вашего имени я не упоминала», - ответила Карамушкина Саляновой.

«Нужно разобраться, где ее (Турдубаевой) квартиры, дома. Куда они делись? Я прошу ГКНБ полностью исследовать те документы, которые она представит», - добавила Карамушкина.