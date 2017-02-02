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Обвинения в коррупции за 5 лет получили в Кыргызстане 6 депутатов и 38 судей

2/02/17 11:43, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

За пять лет (с 2012-го) в Кыргызстане возбудили 6 тысяч 915 уголовных дел по должностным и экономическим преступлениям, смежным с коррупцией. Такие данные представил сегодня секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров.

 

По его словам, за этот период в рамках возбужденных уголовных дел предъявили обвинения 6 тысячам 695 ответственным лицам. Статистика по годам выглядит следующим образом:

 

 

Среди них шесть депутатов Жогорку Кенеша, 38 судей, 535 руководителей госорганов, 110 руководителей АО и предприятий с государственной долей, 85 руководителей подразделений правоохранительных органов.

 

В рамках уголовных дел и доследственной проверки правоохранительными органами в доход госбюджета возмещено 7 миллиардов 697 миллионов 844,7 тысячи сомов.

 

Сегодня прошло пять лет со дня подписания президентом Атамбаевым указа о государственной стратегии антикоррупционной политики и мерах по противодействию коррупции.

 

URL: http://www.24.kg/vlast/44278/

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