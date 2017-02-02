Темир Джумакадыров: 20 лет борьба с коррупцией в Кыргызстане была декларативной

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«В Кыргызстане 20 лет борьба с коррупцией была декларативной», - заявил сегодня журналистам секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров.
По его словам, говорили много, но реальных шагов и мер не принималось.
«Принятие 2 февраля 2012 года указа президента о государственной стратегии антикоррупционной политики дало нам возможность перейти от декларативной плоскости к более действенным мерам, от слов к делам», - сказал Темир Джумакадыров.
«Сегодня мы создали очень прочную нормативно-правовую антикоррупционную базу, которая позволяет вести системную работу. По результатам реализации госстратегии постоянно проводятся мониторинг, анализ», - добавил он.
Темир Джумакадыров отметил также изменения в законодательстве, регулирующем выборные процессы. «Выборы сегодня у нас проходят прозрачно и честно. Это один из элементов борьбы с политической коррупцией», - сказал он.
URL: http://www.24.kg/vlast/44281/