Темир Джумакадыров: 20 лет борьба с коррупцией в Кыргызстане была декларативной

«В Кыргызстане 20 лет борьба с коррупцией была декларативной», - заявил сегодня журналистам секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров.

По его словам, говорили много, но реальных шагов и мер не принималось.

«Принятие 2 февраля 2012 года указа президента о государственной стратегии антикоррупционной политики дало нам возможность перейти от декларативной плоскости к более действенным мерам, от слов к делам», - сказал Темир Джумакадыров.

«Сегодня мы создали очень прочную нормативно-правовую антикоррупционную базу, которая позволяет вести системную работу. По результатам реализации госстратегии постоянно проводятся мониторинг, анализ», - добавил он.

Темир Джумакадыров отметил также изменения в законодательстве, регулирующем выборные процессы. «Выборы сегодня у нас проходят прозрачно и честно. Это один из элементов борьбы с политической коррупцией», - сказал он.