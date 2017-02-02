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Темир Джумакадыров: 20 лет борьба с коррупцией в Кыргызстане была декларативной

2/02/17 11:55, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

«В Кыргызстане 20 лет борьба с коррупцией была декларативной», - заявил сегодня журналистам секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров.

 

По его словам, говорили много, но реальных шагов и мер не принималось.

 

«Принятие 2 февраля 2012 года указа президента о государственной стратегии антикоррупционной политики дало нам возможность перейти от декларативной плоскости к более действенным мерам, от слов к делам», - сказал Темир Джумакадыров.

 

«Сегодня мы создали очень прочную нормативно-правовую антикоррупционную базу, которая позволяет вести системную работу. По результатам реализации госстратегии постоянно проводятся мониторинг, анализ», - добавил он.

 

Темир Джумакадыров отметил также изменения в законодательстве, регулирующем выборные процессы. «Выборы сегодня у нас проходят прозрачно и честно. Это один из элементов борьбы с политической коррупцией», - сказал он.

URL: http://www.24.kg/vlast/44281/

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