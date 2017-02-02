Национальная система оценки уровня коррупции нужна Кыргызстану

Кыргызстану необходима национальная, собственная система оценки уровня коррупции. Об этом сегодня журналистам сообщил секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров.

«Это нужно не только обществу, но и для госорганов. Нужно знать реальное состояние дел, чтобы мы могли внедрять новые механизмы борьбы с коррупцией и вносить коррективы. Мы над этим серьезно работаем. Сложность в том, что трудно найти прямые индикаторы, которые бы показывали реальную ситуацию», - сказал он.

«Безусловно, мы ориентируемся и на мнение общественности, и на статданные, и на оценку внешних оценщиков. Конечно, мнение международных институтов важно. Но нам необходима собственная система оценки коррупции», - добавил Темир Джумакадыров.