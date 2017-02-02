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Национальная система оценки уровня коррупции нужна Кыргызстану

2/02/17 12:08, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Кыргызстану необходима национальная, собственная система оценки уровня коррупции. Об этом сегодня журналистам сообщил секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров.

 

«Это нужно не только обществу, но и для госорганов. Нужно знать реальное состояние дел, чтобы мы могли внедрять новые механизмы борьбы с коррупцией и вносить коррективы. Мы над этим серьезно работаем. Сложность в том, что трудно найти прямые индикаторы, которые бы показывали реальную ситуацию», - сказал он.

 

«Безусловно, мы ориентируемся и на мнение общественности, и на статданные, и на оценку внешних оценщиков. Конечно, мнение международных институтов важно. Но нам необходима собственная система оценки коррупции», - добавил Темир Джумакадыров.

URL: http://www.24.kg/vlast/44283/

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