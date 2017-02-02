Виноватым в проблемах с унифицированным тарифом премьер назвал Эрниса Мамырканова

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков считает виноватым в проблемах с унифицированным тарифом экс-заместителя министра транспорта Эрниса Мамырканова. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его данным, когда принималось решение о применении транзитных железнодорожных тарифов, между Эрнисом Мамыркановым и главой Минтранса Аргынбеком Малабаевым возникло недопонимание. В итоге в ЕЭК ушло неверное письмо о том, какие железнодорожные тарифы будет применять страна в переходный период.

«Эрнис Мамырканов ушел со своего поста. Сейчас против него возбуждено уголовное дело, ведется разбирательство», - добавил глава кабмина.

Отметим, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Эрниса Мамырканова и других должностных лиц, обвинив их в нарушениях при заключении договора на IT-разработку.

По данным следствия, 22 июля 2015 года между Министерством транспорта и коммуникаций КР и индивидуальным предпринимателем К.А. заключен с нарушением требований закона о госзакупках, без проведения конкурса и мониторинга цен договор на разработку программного обеспечения.

На счет предпринимателя поступил 1 миллион 585 тысяч сомов бюджетных средств. При этом, по сведениям ряда компаний, стоимость оказания аналогичных услуг составляет около 300 тысяч сомов.