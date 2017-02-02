«Безопасный город» обещают кыргызстанцам «в скором будущем»

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Рабочая группа Совета обороны давала свои рекомендации по сокращению коррупции в деятельности Дорожно-патрульной службы. А проект «Безопасный город» до сих пор не реализован. Об этом сообщил сегодня журналистам секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров.
По его словам, суть заключалась в сокращении прямого контакта между водителем и инспектором.
«Уже введены платежные терминалы. Также проработан вопрос поощрения инспекторов. Но чтобы решить вопрос кардинально, надо реализовать проект «Безопасный город». Нужно полностью автоматизировать деятельность ДПС и обеспечение порядка на дорогах по всей стране», - сказал Темир Джумакадыров.
«Была дважды попытка реализовать проект, но обе не удались. Сейчас силами МВД проводится определенная работа. В целом этот вопрос прорабатывается. В скором будущем приступим к проекту «Безопасный город», - добавил он.
URL: http://www.24.kg/vlast/44286/