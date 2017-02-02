«Безопасный город» обещают кыргызстанцам «в скором будущем»

Рабочая группа Совета обороны давала свои рекомендации по сокращению коррупции в деятельности Дорожно-патрульной службы. А проект «Безопасный город» до сих пор не реализован. Об этом сообщил сегодня журналистам секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров.

По его словам, суть заключалась в сокращении прямого контакта между водителем и инспектором.

«Уже введены платежные терминалы. Также проработан вопрос поощрения инспекторов. Но чтобы решить вопрос кардинально, надо реализовать проект «Безопасный город». Нужно полностью автоматизировать деятельность ДПС и обеспечение порядка на дорогах по всей стране», - сказал Темир Джумакадыров.

«Была дважды попытка реализовать проект, но обе не удались. Сейчас силами МВД проводится определенная работа. В целом этот вопрос прорабатывается. В скором будущем приступим к проекту «Безопасный город», - добавил он.