«Группы смерти». Совет обороны не проводил экстренного совещания

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Совет обороны не проводил экстренного совещания в связи с распространением в соцсетях информации о подростковых «группах смерти». Об этом сообщил сегодня журналистам секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров.
«На уровне совета мы постоянно проводим рабочие совещания с участием руководителей ведомств. Вчера откуда-то попала информация в СМИ, но не от нас. Мы выслушали полную информацию о том, что происходит. Были даны конкретные рекомендации и поставлены задачи. Какие, говорить подробно не буду. Самая главная задача – уберечь наших детей от ненужных пагубных сайтов, от того, чтобы они не прерывали свою жизнь по собственному желанию. Отдельные задачи уже вчера начали выполнять», - сказал Темир Джумакадыров.
Отметим, в соцсетях в кыргызском сегменте становится популярной некая игра с хештэгами «море китов», «тихий дом», «хочу в игру», «разбуди меня в 4.20». Ранее она появилась в России и Казахстане. Некоторые игроки, выполнив определенный набор заданий, якобы совершают суицид.
URL: http://www.24.kg/vlast/44288/