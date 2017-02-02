Секретарь Совета обороны рассказал, угрожали ли ему в ходе борьбы с коррупцией

Секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров пока не сталкивался с угрозами и не чувствует давления в ходе борьбы с коррупцией. Об этом он сообщил сегодня журналистам.

Он отметил, что коррупция носит латентный характер, и очень сложно «определить реальный ущерб». «Но есть отдельные косвенные индикаторы – объем теневой экономики, к примеру», - сказал Темир Джумакадыров.

За пять последних лет в рамках уголовных дел по должностным и экономическим преступлениям в доход госбюджета возмещено 7 миллиардов 697 миллионов 844,7 тысячи сомов.