Омурбек Текебаев с премьер-министром Кыргызстана устроили перепалку в парламенте

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Омурбек Текебаев и Сооронбай Жээнбеков устроили перепалку в парламенте из-за того, что премьер-министр отказался целый день отчитываться перед депутатами об итогах вступления Кыргызстана в ЕАЭС.
Депутаты решили провести правительственный час. В начале заседания они определили, что будут задавать вопросы до 13.00. На вопросы записались более 60 парламентариев. К назначенному времени задать вопросы смогли чуть больше 10 из них.
«Большинство депутатов не успели задать свои вопросы. Давайте сделаем правительственный день», - предложил лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.
Однако премьер-министр ответил, что не сможет остаться, потому что в 14.00 у него назначено заседание.
Это не устроило Омурбека Текебаева, который заявил, что главное заседание премьер-министра – в Жогорку Кенеше. Также он заявил, что кабинет министров ничего не делает для улучшения экономической ситуации в КР.
Сооронбай Жээнбеков ответил на повышенных тонах.
«Мы стараемся. Правительство работает. Если вы не хотите видеть нашей работы, то другие видят», - возмутился он.
URL: http://www.24.kg/vlast/44290/