Омурбек Текебаев с премьер-министром Кыргызстана устроили перепалку в парламенте

Омурбек Текебаев и Сооронбай Жээнбеков устроили перепалку в парламенте из-за того, что премьер-министр отказался целый день отчитываться перед депутатами об итогах вступления Кыргызстана в ЕАЭС.

Депутаты решили провести правительственный час. В начале заседания они определили, что будут задавать вопросы до 13.00. На вопросы записались более 60 парламентариев. К назначенному времени задать вопросы смогли чуть больше 10 из них.

«Большинство депутатов не успели задать свои вопросы. Давайте сделаем правительственный день», - предложил лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

Однако премьер-министр ответил, что не сможет остаться, потому что в 14.00 у него назначено заседание.

Это не устроило Омурбека Текебаева, который заявил, что главное заседание премьер-министра – в Жогорку Кенеше. Также он заявил, что кабинет министров ничего не делает для улучшения экономической ситуации в КР.

Сооронбай Жээнбеков ответил на повышенных тонах.

«Мы стараемся. Правительство работает. Если вы не хотите видеть нашей работы, то другие видят», - возмутился он.