За 2016 год 160 фактов добровольной сдачи оружия зарегистрировано в Чуйской области

В 2016 году в Чуйской области зарегистрировано 160 фактов добровольной сдачи оружия и боеприпасов населением. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД области.

Уточняется, из них:

гладкоствольное оружие - 106

охотничье нарезное оружие - 4

обрез - 1

газовый пистолет - 24

гранаты - 12,

взрывчатые вещества - 3

боеприпасы – 416.

Кроме этого было выявлено 44 факта незаконного хранения оружия. По 32 из них возбуждены уголовные дела.

ГУВД Чуйской области напоминает:

Лицо, добровольно сдавшее вышеуказанные предметы, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.