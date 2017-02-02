За 2016 год 160 фактов добровольной сдачи оружия зарегистрировано в Чуйской области

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В 2016 году в Чуйской области зарегистрировано 160 фактов добровольной сдачи оружия и боеприпасов населением. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД области.
Уточняется, из них:
Кроме этого было выявлено 44 факта незаконного хранения оружия. По 32 из них возбуждены уголовные дела.
ГУВД Чуйской области напоминает:
Лицо, добровольно сдавшее вышеуказанные предметы, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
URL: http://www.24.kg/vlast/44291/