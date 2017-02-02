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За 2016 год 160 фактов добровольной сдачи оружия зарегистрировано в Чуйской области

2/02/17 13:22, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В 2016 году в Чуйской области зарегистрировано 160 фактов добровольной сдачи оружия и боеприпасов населением. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД области.

 

 

 

Уточняется, из них: 

 

  • гладкоствольное оружие - 106
  • охотничье нарезное оружие - 4
  • обрез - 1
  • газовый пистолет - 24
  • гранаты - 12,
  • взрывчатые вещества - 3
  • боеприпасы – 416.

 

Кроме этого было выявлено 44 факта незаконного хранения оружия. По 32 из них возбуждены уголовные дела.

 

ГУВД Чуйской области напоминает:

 

 

Лицо, добровольно сдавшее вышеуказанные предметы, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

 

URL: http://www.24.kg/vlast/44291/

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