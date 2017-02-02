В парламенте жестко критикуют премьер-министра Кыргызстана

Лидерам двух парламентских фракций не хватило выделенного времени, чтобы выразить свое отношение к итогам вступления Кыргызстана в ЕАЭС. Омурбек Текебаев и Омурбек Бабанов раскритиковали спикера Чыныбая Турсунбекова за установленный регламент. Жесткой критике подвергся и глава правительства.

После громкой перепалки лидера социалистов и премьер-министра ЖК большинством голосов решили остановить процедуру вопросов-ответов. Вместо этого решено дать лидерам каждой фракции по 5 минут на выступления.

Первым высказался лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев. Он уверен, что правительство под руководством Сооронбая Жээнбекова ничего не сделало для того, чтобы улучшить положение в стране.

Он вновь заговорил о том, что высшие чиновники назначают на должности своих родственников. Выделенных 5 минут времени главному социалисту страны не хватило. Он продолжил выступать при выключенном микрофоне.

Затем слово взял лидер «Республики – Ата Журт» Омурбек Бабанов и также раскритиковал Сооронбая Жээнбекова. Он тоже не уложился в срок и говорил после выключения микрофона.

Депутаты обратились к спикеру Чыныбаю Турсунбекову с требованием увеличить время выступления до 10 минут. А депутат Мирлан Жеенчороев заявил, что пожалуется в комитет по регламенту, если спикер не услышит просьбы. Однако спикер остался непреклонным.

Вышедший на трибуну лидер «Онугуу-Прогресса» Бакыт Торобаев попенял Омурбеку Текебаеву на то, что он не поддержал его при выборах спикера. И добавил, что если бы на месте Чыныбая Турсунбекова был он, то дал бы лидеру «Ата Мекена» столько времени, сколько тот пожелал.