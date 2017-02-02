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Не помогает сельскому хозяйству правительство Кыргызстана

2/02/17 15:07, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Лидер фракции «Республика – Ата Журт» Омурбек Бабанов заявил, что правительство Кыргызстана не помогает отечественным сельхозпроизводителям, как это делают в России и Казахстане. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

 

По его словам, с тех пор, как Кыргызстан вошел в ЕАЭС, товарооборот страны упал на 19 процентов. Но кабинет министров ничего не делает для того, чтобы исправить ситуацию.

 

Он напомнил Сооронбаю Жээнбекову об идее выдавать кредиты фермерам под 7 процентов годовых, которую кабмин не поддержал. А в это время в России выделено 220 миллиардов рублей в качестве субсидий и грантов для сельского хозяйства. В Казахстане процентные ставки по кредитам снижены с 15 до 6 процентов.

 

«Вы создали целую программу поддержки экспорта. Тут же говорите, что освободите на три года от всех проверок экспортно ориентированные предприятия. Но как это поможет увеличить экспорт?» - заключил Омурбек Бабанов.

URL: http://www.24.kg/vlast/44302/

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