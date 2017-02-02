Не помогает сельскому хозяйству правительство Кыргызстана

Лидер фракции «Республика – Ата Журт» Омурбек Бабанов заявил, что правительство Кыргызстана не помогает отечественным сельхозпроизводителям, как это делают в России и Казахстане. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, с тех пор, как Кыргызстан вошел в ЕАЭС, товарооборот страны упал на 19 процентов. Но кабинет министров ничего не делает для того, чтобы исправить ситуацию.

Он напомнил Сооронбаю Жээнбекову об идее выдавать кредиты фермерам под 7 процентов годовых, которую кабмин не поддержал. А в это время в России выделено 220 миллиардов рублей в качестве субсидий и грантов для сельского хозяйства. В Казахстане процентные ставки по кредитам снижены с 15 до 6 процентов.

«Вы создали целую программу поддержки экспорта. Тут же говорите, что освободите на три года от всех проверок экспортно ориентированные предприятия. Но как это поможет увеличить экспорт?» - заключил Омурбек Бабанов.