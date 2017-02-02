«Ата Мекен» начал сбор голосов для выражения недоверия правительству

Лидер фракции «Ата Мекен» заявил о начале сбора подписей для выражения недоверия правительству Сооронбая Жээнбекова. Об этом Омурбек Текебаев заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, уровень товарооборота Кыргызстана падает. Предприниматели не могут реализовать свою продукцию в соседних странах. Ущерб отечественной экономике лидер социалистов оценил в 100 миллионов сомов.

«Один сегодняшний день стоит трех дней будущего. Сегодня стало ясно, что правительство не сможет выполнить возложенную на него миссию. На дорогу Север - Юг потратили $1 миллиард. Если бы эти деньги ушли на лаборатории, то сегодня яблоки Иссык-Куля и урюк Баткена продавались бы в Европе и Казахстане, мясо Нарына и молоко Чуя реализовались на территории Китая», - уверен Омурбек Текебаев.

«Премьер не выполнил обещаний. Получается, что идеи парламентаризма и ЕАЭС дискредитируются. Поэтому мы начинаем процесс выражения недоверия правительству и сбор подписей», - заключил Текебаев.