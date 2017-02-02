В Кыргызстане в отставку намерены отправить не только премьера, но и спикера парламента

Парламентская оппозиция собирается отправить в отставку не только премьер-министра, но и отозвать спикера Жогорку Кенеша. Об этом сегодня на заседании заявил лидер фракции «Республика – Ата Журт» Омурбек Бабанов.

По его словам, фракция решила внести вопрос об отзыве торага ЖК и направить заявление спикеру для включения в повестку дня. Недовольство оппозиции вызывает тот факт, что партия власти - СДПК - занимает слишком много руководящих постов.

«Мы - представители законодательной власти. Наша основная сила и работа - говорить начистоту, как есть. Когда мы выбирали спикера, мы говорили, что торага должен быть спикером не одной партии, а всего парламента. Чыныбай Турсунбеков относится к парламентариям несправедливо – комментирует их, дает оценку и переходит на личности», - пояснил решение об отзыве Омурбек Бабанов.

Он отметил, что по регламенту количество депутатов от одной фракции в одном комитете не должно превышать четырех человек. Однако в комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша от правящей фракции СДПК вошли сразу семь депутатов.

Лидер «РАЖ» считает, что такие решения нарушают депутатскую этику.

«Парламентская фракция «Республика – Ата Журт» приняла решение внести вопрос об отзыве торага ЖК и направить его для включения в повестку дня. Это законный путь. В течение 72 часов предложение должно быть рассмотрено», - поставил ультиматум Омурбек Бабанов.

Ранее парламентская оппозиция предложила главе правительства уйти в отставку добровольно.