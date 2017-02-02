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Чем занять двух депутатов, не знают в СДПК

2/02/17 15:50, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков заявил, что не знает, куда определить двух депутатов парламента. Таким образом он ответил на критику лидера «Республики – Ата Журт» Омурбека Бабанова.

 

Он отметил, что в нынешнем созыве в Жогорку Кенеше 38 депутатов от СДПК, а комитетов девять. Получается, по действующему регламенту в каждом комитете должно быть только четыре депутата. Непристроенными остаются два депутата. Пока они работают в комитете по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

 

«Нужно менять регламент. Инициатива уже есть, нужно внести поправки», - отметил Чыныбай Турсунбеков.

 

На что депутат Исхак Масалиев парировал: пока поправки не внесены, работать нужно по действующему регламенту.

 

«Изменения не внесены, поэтому закон нарушается. А немножко нарушить закон нельзя», - заключил Исхак Масалиев.

 

После небольшой (очередной) перепалки депутаты вернулись к рассмотрению вопросов повестки дня. Чыныбай Турсунбеков покинул зал заседаний.

URL: http://www.24.kg/vlast/44307/

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