Депутаты-мужчины не хотят защищать женщин от домашнего насилия

Депутаты-мужчины отказались поддержать своих коллег-депутаток в вопросе защиты женщин от домашнего насилия. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявила Эльвира Сурабалдиева.

Депутаты сегодня рассматривают законопроект об охране и защите от семейного насилия. Согласно документу, планируется выделить 25 миллионов сомов на создание кризисных центров для женщин. Этот вопрос стал камнем преткновения при обсуждении.

«Мы собрались завтра ехать в Ош на конференцию по домашнему насилию. Попросили коллег-мужчин поддержать нас. Но никто не согласился поехать. Почему в таких тяжелых моментах до мужчин не докричишься? Вы 25 миллионов сомов не можете выделить? У вас нет дочерей, сестер? Вы только, когда надо делить должности, тогда сюда выходите и что-то доказываете», - высказалась эмоционально Эльвира Сурабалдиева.

По итогам рассмотрения законопроект направлен на голосование во втором чтении.