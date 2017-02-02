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Депутаты-мужчины не хотят защищать женщин от домашнего насилия

2/02/17 15:55, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Депутаты-мужчины отказались поддержать своих коллег-депутаток в вопросе защиты женщин от домашнего насилия. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявила Эльвира Сурабалдиева.

 

Депутаты сегодня рассматривают законопроект об охране и защите от семейного насилия. Согласно документу, планируется выделить 25 миллионов сомов на создание кризисных центров для женщин. Этот вопрос стал камнем преткновения при обсуждении.

 

«Мы собрались завтра ехать в Ош на конференцию по домашнему насилию. Попросили коллег-мужчин поддержать нас. Но никто не согласился поехать. Почему в таких тяжелых моментах до мужчин не докричишься? Вы 25 миллионов сомов не можете выделить? У вас нет дочерей, сестер? Вы только, когда надо делить должности, тогда сюда выходите и что-то доказываете», - высказалась эмоционально Эльвира Сурабалдиева.

 

По итогам рассмотрения законопроект направлен на голосование во втором чтении.

URL: http://www.24.kg/vlast/44309/

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