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Правительство опровергло данные Омурбека Текебаева о работающих в ЕЭК кыргызстанцах

2/02/17 18:53, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Данные Омурбека Текебаева относительно граждан Кыргызстана, назначенных на различные должности в Евразийской экономической комиссии, не соответствуют действительности, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

 

По ее данным, Данияр Турусбеков не является сыном управляющего делами президента и правительства Туруспека Коеналиева.

 

Как сообщается, Данияр Турусбеков, назначенный директором департамента протокола ЕЭК, окончил три вуза, до назначения на нынешнюю должность проработал в управлении экономического развития мэрии Бишкека, в Управлении делами президента и правительства КР, секторе протокола аппарата президента и здесь же экспертом отдела внешней политики.

 

Илья Черный также не имеет отношения к владельцам акций «Кыргызавтомаш» и «Кыргызрадиатор». До назначения на должность в ЕЭК проработал в Центре привлечения прямых инвестиций при Госкомимуществе, являлся советником его председателя, заместителем заведующего отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента КР.

 

Данияр Турусбеков и Илья Черный так же, как и Паиза Суюмбаева, были назначены на должности в ЕЭК по итогам конкурсного отбора, проведенного международной организацией, говорится в сообщении.

 

Отмечается, что решение о назначении на должность кандидатов, которые соответствуют установленным ЕЭК требованиям, принимается большинством голосов членов его коллегии.

 

Квоты же на назначение на должности директоров и заместителей директоров департаментов ЕЭК распределены между странами-участницами на равноправной основе, сказано в сообщении.

 

Напомним, сегодня на заседании Жогорку Кенеша лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев перечислил имена Данияра Турусбекова, Паизы Суюмбаевой и Ильи Черного, сказав, что данные лица из окружения президента мешают Кыргызстану влиться в ЕАЭС, и поинтересовался у премьер-министра, как они получили должности в Евразийской экономической комиссии. 

 

URL: http://www.24.kg/vlast/44330/

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