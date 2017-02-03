Вотум недоверия правительству Кыргызстана обсуждает фракция «Ата Мекен»

Вотум недоверия правительству Кыргызстана обсуждает в закрытом для прессы режиме фракция «Ата Мекен». Об этом ИА «24.kg» сообщил ее лидер Омурбек Текебаев.

По его словам, заседание фракции проходит в закрытом режиме, так как обсуждаются деликатные политические вопросы.

«Речь пойдет о вотуме недоверия правительству и не только», - сказал Омурбек Текебаев.

Лидер фракции «Ата Мекен» заявил о начале сбора подписей для выражения недоверия правительству Сооронбая Жээнбекова. Об этом он сообщил вчера на заседании Жогорку Кенеша.

По словам Омурбека Текебаева, уровень товарооборота Кыргызстана падает. Предприниматели не могут реализовать свою продукцию в соседних странах. Ущерб отечественной экономике лидер социалистов оценил в 100 миллионов сомов.