Выглядеть стильно требует от подчиненных президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп предъявляет определенные требования к внешнему виду сотрудников своей администрации. Об этом сообщило со ссылкой на источник в Белом доме издание NY Daily News.

По его данным, мужчины обязаны быть гладко выбритыми, а галстук должен подходить к костюму. Кроме того, глава Белого дома требует от работников иметь отличную выправку и прекрасную осанку.

К внешнему виду слабого пола Дональд Трамп предъявляет менее определенные требования. Как сообщило издание, женщины, по мнению президента, должны «одеваться как женщины».