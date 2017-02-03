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Выглядеть стильно требует от подчиненных президент США Дональд Трамп

3/02/17 10:11, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Президент США Дональд Трамп предъявляет определенные требования к внешнему виду сотрудников своей администрации. Об этом сообщило со ссылкой на источник в Белом доме издание NY Daily News.

 

По его данным, мужчины обязаны быть гладко выбритыми, а галстук должен подходить к костюму. Кроме того, глава Белого дома требует от работников иметь отличную выправку и прекрасную осанку.

 

К внешнему виду слабого пола Дональд Трамп предъявляет менее определенные требования. Как сообщило издание, женщины, по мнению президента, должны «одеваться как женщины».

 

URL: http://www.24.kg/vlast/44340/

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