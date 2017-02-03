В ОДКБ прокомментировали информацию о начале выхода Беларуси из организации

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Публикации в СМИ о якобы начале выхода Беларуси из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
По его словам, в Секретариат ОДКБ от Беларуси не поступало никаких обращений по данному вопросу.
«Под председательством белорусской стороны регулярно проводятся заседания Постоянного совета ОДКБ, консультации представителей министерств и ведомств государств ОДКБ по реализации принятых решений Совета коллективной безопасности и уставных органов организации», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в декабре 2016-го президент Беларуси Александр Лукашенко не приехал в Санкт-Петербург (Россия) на заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности.
URL: http://www.24.kg/vlast/44344/