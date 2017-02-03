В ОДКБ прокомментировали информацию о начале выхода Беларуси из организации

Публикации в СМИ о якобы начале выхода Беларуси из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, в Секретариат ОДКБ от Беларуси не поступало никаких обращений по данному вопросу.

«Под председательством белорусской стороны регулярно проводятся заседания Постоянного совета ОДКБ, консультации представителей министерств и ведомств государств ОДКБ по реализации принятых решений Совета коллективной безопасности и уставных органов организации», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в декабре 2016-го президент Беларуси Александр Лукашенко не приехал в Санкт-Петербург (Россия) на заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности.