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В ОДКБ прокомментировали информацию о начале выхода Беларуси из организации

3/02/17 10:47, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Публикации в СМИ о якобы начале выхода Беларуси из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

 

По его словам, в Секретариат ОДКБ от Беларуси не поступало никаких обращений по данному вопросу.

 

«Под председательством белорусской стороны регулярно проводятся заседания Постоянного совета ОДКБ, консультации представителей министерств и ведомств государств ОДКБ по реализации принятых решений Совета коллективной безопасности и уставных органов организации», - говорится в сообщении.

 

Ранее сообщалось, что в декабре 2016-го президент Беларуси Александр Лукашенко не приехал в Санкт-Петербург (Россия) на заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности.

URL: http://www.24.kg/vlast/44344/

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