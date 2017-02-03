Увольнять за использование админресурса на выборах предлагают депутаты

Поправку «Освобождение от должности» предлагают внести депутаты в Закон «О выборах». Об этом сегодня на заседании фракции «Республика – Ата Журт» заявил ее лидер Омурбек Бабанов.

Сегодня фракция рассматривает итоги выборов в местные кенеши, которые прошли 11 декабря 2016 года, а также проблемы избирательного процесса и пути их решения.

По словам Омурбека Бабанова, в обществе все говорят о подкупе в ходе выборов. «Даже усилили ответственность за это - до пяти лет лишения свободы. Но я считаю, что использование административного ресурса равнозначно подкупу», - сказал он.

По мнению Омурбека Бабанова, «госслужащие работают, а может быть, они тоже хотят перемен, поэтому и они должны иметь возможность выражать свое мнение и голосовать за ту партию, которая им нравится».

«В связи с этим мы вносим статью «Противодействие админресурсу», по которой за его использование в виде наказания освобождают от должности независимо от статуса. А то собирают учителей, военных, врачей и предлагают голосовать за определенную партию», - добавил лидер фракции.