RSS
facebookfacebookgoogale+
Алмазбек Атамбаев. Год открытий
Имамы в Кыргызстане. Первая линия обороны против экстремизма
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 3 февраля 2017 года. Пятница. Бишкекское время 11:38
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В парламенте предлагают легализовать все средства, потраченные на предвыборную агитацию

3/02/17 11:11, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В парламенте предлагают легализовать все средства, потраченные на предвыборную агитацию. Речь об этом идет на заседании фракции «Республика – Ата Журт».

 

Ее лидер Омурбек Бабанов заявил, что «кандидаты в президенты на предвыборную агитацию планируют потратить от 300 до 500 миллионов сомов». В связи с этим члены фракции рассматривают законопроект, предполагающий поправки в закон о выборах.

 

«Мы предлагаем легализовать эти средства, чтобы все было прозрачно и открыто», - добавил Омурбек Бабанов.

URL: http://www.24.kg/vlast/44348/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ