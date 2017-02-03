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В парламенте предлагают легализовать все средства, потраченные на предвыборную агитацию. Речь об этом идет на заседании фракции «Республика – Ата Журт».
Ее лидер Омурбек Бабанов заявил, что «кандидаты в президенты на предвыборную агитацию планируют потратить от 300 до 500 миллионов сомов». В связи с этим члены фракции рассматривают законопроект, предполагающий поправки в закон о выборах.
«Мы предлагаем легализовать эти средства, чтобы все было прозрачно и открыто», - добавил Омурбек Бабанов.
URL: http://www.24.kg/vlast/44348/