В парламенте предлагают легализовать все средства, потраченные на предвыборную агитацию. Речь об этом идет на заседании фракции «Республика – Ата Журт».

Ее лидер Омурбек Бабанов заявил, что «кандидаты в президенты на предвыборную агитацию планируют потратить от 300 до 500 миллионов сомов». В связи с этим члены фракции рассматривают законопроект, предполагающий поправки в закон о выборах.

«Мы предлагаем легализовать эти средства, чтобы все было прозрачно и открыто», - добавил Омурбек Бабанов.