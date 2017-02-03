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Генпрокуратура не ответила, как наказали чиновников, из-за которых избиратели не смогли проголосовать

3/02/17 11:53, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Представитель Генеральной прокуратуры не смог ответить, сколько должностных лиц понесли наказание из-за того, что избиратели не смогли проголосовать. Вопрос об этом задал на заседании фракции «Республика – Ата Журт» ее лидер Омурбек Бабанов.

 

По его словам, на последних выборах не смогли проголосовать около трех тысяч избирателей.

 

«Сидят представители госструктур и аморфно отвечают на вопросы. Вот вы, при всем уважении к вашему возрасту и званию, расскажите, сколько человек обратилось к вам в связи с тем, что они не смогли исполнить свое конституционное право? Какие меры приняты к тем должностным лицам, кто воспрепятствовал этому?» - обратился Омурбек Бабанов к представителю Генпрокуратуры.

 

Представитель надзорного органа ответил, что заявления от избирателей передавались в нижестоящие структуры, но обещал представить информацию в письменном виде.

URL: http://www.24.kg/vlast/44352/

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