Генпрокуратура не ответила, как наказали чиновников, из-за которых избиратели не смогли проголосовать

Представитель Генеральной прокуратуры не смог ответить, сколько должностных лиц понесли наказание из-за того, что избиратели не смогли проголосовать. Вопрос об этом задал на заседании фракции «Республика – Ата Журт» ее лидер Омурбек Бабанов.

По его словам, на последних выборах не смогли проголосовать около трех тысяч избирателей.

«Сидят представители госструктур и аморфно отвечают на вопросы. Вот вы, при всем уважении к вашему возрасту и званию, расскажите, сколько человек обратилось к вам в связи с тем, что они не смогли исполнить свое конституционное право? Какие меры приняты к тем должностным лицам, кто воспрепятствовал этому?» - обратился Омурбек Бабанов к представителю Генпрокуратуры.

Представитель надзорного органа ответил, что заявления от избирателей передавались в нижестоящие структуры, но обещал представить информацию в письменном виде.