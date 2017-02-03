Счетную палату намерена направить в Центризбирком фракция «Республика – Ата Журт»

Направить Счетную палату в Центральную избирательную комиссию намерена парламентская фракция «Республика – Ата Журт». Об этом сегодня на заседании, где рассматривают поправки в закон о выборах, заявил ее лидер Омурбек Бабанов.

По его словам, инициатором поправок должен быть ЦИК, но инициатива исходит от них, а не от ЦИК. «В связи с этим пусть проверят денежные средства, выделяемые ЦИК», - сказал он.

Отметим, приглашенная на заседание фракции председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова не явилась.