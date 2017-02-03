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Счетную палату намерена направить в Центризбирком фракция «Республика – Ата Журт»

3/02/17 11:55, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Направить Счетную палату в Центральную избирательную комиссию намерена парламентская фракция «Республика – Ата Журт». Об этом сегодня на заседании, где рассматривают  поправки в закон о выборах, заявил ее лидер Омурбек Бабанов.

 

По его словам, инициатором поправок должен быть ЦИК, но инициатива исходит от них, а не от ЦИК. «В связи с этим пусть проверят денежные средства, выделяемые ЦИК», - сказал он.

 

Отметим, приглашенная на заседание фракции председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова не явилась.

URL: http://www.24.kg/vlast/44353/

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