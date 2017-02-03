Генпрокуратура пояснила, что за мужчины прописаны в доме депутата Ирины Карамушкиной

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На заседании фракции «Республика – Ата Журт» представитель Генпрокуратуры сообщил, как получилось, что в доме депутата Ирины Карамушкиной прописались не известные ей мужчины. Речь об этом зашла при рассмотрении поправок в закон о выборах.
По данным главного надзорного органа, лица, ранее прописанные по адресу, где проживает Ирина Карамушкина, переехали в другое место, дом продали, но остались прописанными по старому адресу, так как не указали в паспортах место нового проживания. «А некоторые были прописаны по этому адресу частично с согласия самой Карамушкиной», - сообщил представитель ГП.
Ранее на заседании Жогорку Кенеша парламентарий заявила, что по ее адресу прописали несколько не известных ей мужчин.
URL: http://www.24.kg/vlast/44356/