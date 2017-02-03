Генпрокуратуре поручили проверить тендер по значкам для депутатов БГК

Генеральной прокуратуре поручили проверить, почему победителем тендера на изготовление значков для депутатов Бишкекского городского кенеша стала компания, предложившая не самую низкую цену.

«Один из участников предложил изготовить значки за 675 тысяч сомов, однако победителем тендера стала компания, предложившая гораздо большую сумму – более трех миллионов сомов. В Центризбиркоме утверждают, что значки предпринимателя не соответствуют техническим требованиям. Но кто проводил проверку?» - спросил депутат Жыргалбек Турускулов.

Напомним, межведомственная комиссия по тендерам отменила конкурс, так как значки ОсОО «Медальер» не соответствовали техническим требованиям.