RSS
facebookfacebookgoogale+
Имамы в Кыргызстане. Первая линия обороны против экстремизма
Алмазбек Атамбаев. Год открытий
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 3 февраля 2017 года. Пятница. Бишкекское время 13:09
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Фракция «РАЖ» предлагает рассмотреть Тайырбека Сарпашева на соответствие занимаемой должности

3/02/17 12:36, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Парламентская фракция «Республика – Ата Журт» предлагает премьер-министру рассмотреть главу ГРС Тайырбека Сарпашева на соответствие занимаемой должности. Об этом на заседании фракции заявил ее лидер Омурбек Бабанов.

 

По его словам, в СМИ прошла информация о том, что Тайырбек Сарпашев дал поручение переоформить имущество Максима Бакиева, находящееся под арестом.

 

«Пока такой человек возглавляет ГРС, ему и список избирателей нельзя доверять», - сказал депутат.

 

«Меня удивляет позиция премьер-министра. Почему после того как прокуратура пишет, что глава ГРС дал поручение оформить имущество, премьер никак на это не реагирует? Как тогда доверять власти?» - возмутился Омурбек Бабанов.

URL: http://www.24.kg/vlast/44361/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ