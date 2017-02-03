Фракция «РАЖ» предлагает рассмотреть Тайырбека Сарпашева на соответствие занимаемой должности

Парламентская фракция «Республика – Ата Журт» предлагает премьер-министру рассмотреть главу ГРС Тайырбека Сарпашева на соответствие занимаемой должности. Об этом на заседании фракции заявил ее лидер Омурбек Бабанов.

По его словам, в СМИ прошла информация о том, что Тайырбек Сарпашев дал поручение переоформить имущество Максима Бакиева, находящееся под арестом.

«Пока такой человек возглавляет ГРС, ему и список избирателей нельзя доверять», - сказал депутат.

«Меня удивляет позиция премьер-министра. Почему после того как прокуратура пишет, что глава ГРС дал поручение оформить имущество, премьер никак на это не реагирует? Как тогда доверять власти?» - возмутился Омурбек Бабанов.