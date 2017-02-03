ГКНБ призывают выявлять в соцсетях экстремистов, а не критиков власти

Сотрудников ГКНБ призывают выявлять признаки экстремизма в соцсетях, вместо того чтобы преследовать гражданских активистов за критику власти и президента Кыргызстана. Об этом сообщила сегодня журналистам депутат парламента Наталья Никитенко.

На встрече обсуждают проблему суицидальных настроений среди подростков.

«Проблема сложная, комплексная. Ее нужно решать на самом серьезном уровне с участием самих граждан, родителей. Проблема суицидов лежит очень глубоко. Дети в подростковом возрасте имеют свои психологические особенности и очень часто попадают под влияние, под манипуляции», - сказала нардеп.

«Сейчас звучат разные мнения о решении проблемы. В том числе предлагается закрыть доступ к соцсетям, отнять у детей сотовые телефоны. На мой взгляд, это полумеры: соцсети очень сложно контролировать, нежели определенные интернет-порталы», - отметила Наталья Никитенко.

«Часть сотрудников ГКНБ уже находятся в соцсетях и отслеживают посты граждан с критикой в адрес власти. То есть ресурс есть. Вопрос, как он используется. Вместо того чтобы преследовать гражданских активистов, предлагаю спецслужбам перефокусировать работу, чтобы выявлять признаки экстремизма и терроризма. Кроме того, стоит поднимать и вопрос подготовки школьных психологов», - добавила депутат.

Отметим, в соцсетях в кыргызском сегменте становится популярной некая игра с хештегами «море китов», «тихий дом», «хочу в игру», «разбуди меня в 4.20». Ранее она появилась в России. Некоторые игроки, выполнив определенный набор заданий, якобы совершают суицид.