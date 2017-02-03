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Омурбек Бабанов: Работа правительства нас не удовлетворяет, но его отставка преждевременна

3/02/17 13:06, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«В целом работа правительства нас не удовлетворяет, но отставка его преждевременна», - сказал журналистам лидер фракции «Республика – Ата Журт» Омурбек Бабанов.

 

Он пояснил, что вчера на заседании Жогорку Кенеша, говоря о том, что «сегодня решится судьба правительства», он имел в виду не премьера.

 

«Правительство состоит не из одного премьер-министра, а из членов - руководителей государственных органов и ведомств. Вот по одному из них наша фракция приняла решение: глава кабмина должен принять решение об отстранении от должности главы ГРС Тайырбека Сарпашева», - сказал он.

 

На вопрос, велика ли вероятность отзыва с поста спикера парламента Чыныбая Турсунбекова, Омурбек Бабанов ответил: «Это решит парламент, и для рассмотрения данного вопроса имеются законные основания. Сегодня мы зарегистрируем свое письмо, и во вторник в комитете рассмотрим данный вопрос. Но скажу, что ко мне подходили депутаты многих фракций, и мнение неоднозначное, как и в коалиции».

URL: http://www.24.kg/vlast/44363/

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