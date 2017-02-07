Омурбек Бабанов: Работа правительства нас не удовлетворяет, но его отставка преждевременна

«В целом работа правительства нас не удовлетворяет, но отставка его преждевременна», — сказал журналистам лидер фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов.

Он пояснил, что вчера на заседании Жогорку Кенеша, говоря о том, что «сегодня решится судьба правительства», он имел в виду не премьера.

«Правительство состоит не из одного премьер-министра , а из членов — руководителей государственных органов и ведомств. Вот по одному из них наша фракция приняла решение: глава кабмина должен принять решение об отстранении от должности главы ГРС Тайырбека Сарпашева», — сказал он.

На вопрос, велика ли вероятность отзыва с поста спикера парламента Чыныбая Турсунбекова, Омурбек Бабанов ответил: «Это решит парламент, и для рассмотрения данного вопроса имеются законные основания. Сегодня мы зарегистрируем свое письмо, и во вторник в комитете рассмотрим данный вопрос. Но скажу, что ко мне подходили депутаты многих фракций, и мнение неоднозначное, как и в коалиции».