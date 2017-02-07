05:41
+1
USD 69.43
EUR 74.11
RUB 1.17
Власть

Омурбек Бабанов: Работа правительства нас не удовлетворяет, но его отставка преждевременна

«В целом работа правительства нас не удовлетворяет, но отставка его преждевременна», — сказал журналистам лидер фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов.

Он пояснил, что вчера на заседании Жогорку Кенеша, говоря о том, что «сегодня решится судьба правительства», он имел в виду не премьера.

«Правительство состоит не из одного премьер-министра, а из членов — руководителей государственных органов и ведомств. Вот по одному из них наша фракция приняла решение: глава кабмина должен принять решение об отстранении от должности главы ГРС Тайырбека Сарпашева», — сказал он.

На вопрос, велика ли вероятность отзыва с поста спикера парламента Чыныбая Турсунбекова, Омурбек Бабанов ответил: «Это решит парламент, и для рассмотрения данного вопроса имеются законные основания. Сегодня мы зарегистрируем свое письмо, и во вторник в комитете рассмотрим данный вопрос. Но скажу, что ко мне подходили депутаты многих фракций, и мнение неоднозначное, как и в коалиции».
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/44363/
просмотров: 422
Версия для печати
Материалы по теме
Соответствует ли занимаемой должности министр здравоохранения, решают в ЖК
Отставка правительства Кыргызстана. Сколько голосов необходимо
Вотум недоверия правительству Кыргызстана обсуждает фракция «Ата Мекен»
«Ата Мекен» начал сбор голосов для выражения недоверия правительству
Омурбек Текебаев: Зачем нам правительство, которое только на Бога надеется?
В парламенте Кыргызстана очень недовольны чиновниками правительства
В Жогорку Кенеше предлагают ликвидировать Департамент охоты
Жогорку Кенеш не планирует отправлять правительство в отставку
Карамат Орозова: Министерствам нужно начинать оптимизацию с себя, а не с регионов
Узарбек Жылкыбаев: На 120 вопросов правительство дает три ответа
Популярные новости
Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана
Фракция &laquo;Республика Ата-Журт&raquo; передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша Фракция «Республика Ата-Журт» передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша
Темир Сариев будет баллотироваться в&nbsp;президенты Кыргызстана Темир Сариев будет баллотироваться в президенты Кыргызстана
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;неделю Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю
Бизнес
&laquo;Неделя английского языка&raquo; в&nbsp;Восточном университете «Неделя английского языка» в Восточном университете
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности