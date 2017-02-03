Закрашенное изображение китов на стене показало беспомощность госорганов

«Закрашенное изображение двух китов на стене в Бишкеке – просто маразм», - заявила сегодня журналистам социальный работник Назгуль Кулова.

«Граффити нарисовано два года назад. И то, что его закрасили, это не решило проблему, а показало беспомощность наших государственных органов», - сказала она.

Отметим, что изображение в направлении стрит-арт появилось в августе 2015-го на стене здания на пересечении проспекта Чуй и улицы Панфилова. Рисунок площадью около ста квадратных метров создавали известные художники Сергей Келлер и Дмитрий Петровский.

Изображение китов вызвало интерес у милиции в связи с распространением в соцсетях некой игры с хештегами «море китов», «тихий дом», «хочу в игру», «разбуди меня в 4.20». Владелец здания решил закрасить изображение.

Психолог Перизат Асылбаева добавила, что это ничего не даст: «Это же искусство. А нужно работать с психологическим состоянием того подростка, который задумывается над уходом из жизни. Любые запреты только порождают интерес и любопытство. Запретный плод сладок».