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Закрашенное изображение китов на стене показало беспомощность госорганов

3/02/17 13:25, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

«Закрашенное изображение двух китов на стене в Бишкеке – просто маразм», - заявила сегодня журналистам социальный работник Назгуль Кулова.

 

«Граффити нарисовано два года назад. И то, что его закрасили, это не решило проблему, а показало беспомощность наших государственных органов», - сказала она.

 

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Отметим, что изображение в направлении стрит-арт появилось в августе 2015-го на стене здания на пересечении проспекта Чуй и улицы Панфилова. Рисунок площадью около ста квадратных метров создавали известные художники Сергей Келлер и Дмитрий Петровский.

 

Изображение китов вызвало интерес у милиции в связи с распространением в соцсетях некой игры с хештегами «море китов», «тихий дом», «хочу в игру», «разбуди меня в 4.20». Владелец здания решил закрасить изображение.

 

Психолог Перизат Асылбаева добавила, что это ничего не даст: «Это же искусство. А нужно работать с психологическим состоянием того подростка, который задумывается над уходом из жизни. Любые запреты только порождают интерес и любопытство. Запретный плод сладок».

URL: http://www.24.kg/vlast/44365/

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